Francoforte: Wacker Chemie scende verso 67,57 Euro

(Teleborsa) - Ribasso per Wacker Chemie
, che passa di mano in perdita del 3,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Wacker Chemie
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Wacker Chemie
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 69,42 Euro. Primo supporto visto a 67,57. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 66,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)