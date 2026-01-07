Francoforte: giornata depressa per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Wacker Chemie
, che presenta una flessione del 2,30% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Wacker Chemie
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 71,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 69,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 72,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)