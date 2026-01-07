Milano 13:22
Francoforte: giornata depressa per Wacker Chemie

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Wacker Chemie, che presenta una flessione del 2,30% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Wacker Chemie è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 71,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 69,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 72,85.

