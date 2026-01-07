Milano
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 13.41
Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie
Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie
Migliori e peggiori
,
In breve
07 gennaio 2026 - 13.00
Sottotono
Wacker Chemie
, che passa di mano con un calo del 2,30%.
Argomenti trattati
Wacker Chemie
(2)
Titoli e Indici
Wacker Chemie
-2,09%
