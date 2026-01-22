Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia del cemento tedesca
, che tratta in utile del 3,41% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HeidelbergCement
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 238,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 232,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 229.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)