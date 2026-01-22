Milano 13:14
44.924 +0,98%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:14
10.162 +0,24%
Francoforte 13:14
24.845 +1,16%

Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia del cemento tedesca, che tratta in utile del 3,41% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HeidelbergCement più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 238,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 232,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 229.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```