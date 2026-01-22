Milano 13:14
44.924 +0,98%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:14
10.162 +0,24%
Francoforte 13:14
24.845 +1,16%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per HeidelbergCement
Rialzo marcato per la compagnia del cemento tedesca, che tratta in utile del 3,41% sui valori precedenti.
Condividi
```