La svedese Sandvik si aggiudica ordine di attrezzature per l'estrazione mineraria sotterranea in Australia

(Teleborsa) -ha ricevuto un importante ordine didal gruppo minerario globale, da installare presso lo stabilimento Cowal Gold di Evolution Mining nel Nuovo Galles del Sud, in. L'ordine ha un valore di circaed è stato registrato nel quarto trimestre del 2025.L'ordine comprende autocarri, caricatori e impianti di perforazione sotterranei, cone protratte fino al 2027. Oltre all'ordine di attrezzature, Sandvik fornirà anche una gamma di soluzioni digitali, utensili e materiali di consumo per l'estrazione mineraria sotterranea, nonché parti, componenti e servizi correlati a supporto delle operazioni in corso.Cowal Gold Operations è un'attività dinel Nuovo Galles del Sud, in Australia, che comprende sia attività di estrazione sia a cielo aperto che sotterranee.