La svedese Sandvik si aggiudica ordine di attrezzature per l'estrazione mineraria sotterranea in Australia

(Teleborsa) - Sandvik
ha ricevuto un importante ordine di attrezzature per l'estrazione mineraria sotterranea
dal gruppo minerario globale The Redpath Group
, da installare presso lo stabilimento Cowal Gold di Evolution Mining nel Nuovo Galles del Sud, in Australia
. L'ordine ha un valore di circa 420 milioni di corone svedesi
ed è stato registrato nel quarto trimestre del 2025.
L'ordine comprende autocarri, caricatori e impianti di perforazione sotterranei, con consegne previste a partire da metà 2026
e protratte fino al 2027. Oltre all'ordine di attrezzature, Sandvik fornirà anche una gamma di soluzioni digitali, utensili e materiali di consumo per l'estrazione mineraria sotterranea, nonché parti, componenti e servizi correlati a supporto delle operazioni in corso.
Cowal Gold Operations è un'attività di estrazione dell'oro a lungo termine
nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, che comprende sia attività di estrazione sia a cielo aperto che sotterranee.(Foto: Dominik Vanyi su Unsplash)