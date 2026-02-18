Il trader di metalli Traxys North America investe nelle terre rare di Phoenix Tailings

(Teleborsa) - Phoenix Tailings
- società di estrazione mineraria e produzione di metalli, specializzata nella lavorazione di terre rare senza emissioni dirette di carbonio e sottoprodotti tossici - ha raccolto oltre 30 milioni di dollari da investitori
, tra cui il trader di metalli Traxys North America
, per espandere gli impianti di recupero di minerali essenziali dagli scarti dell'attività di estrazione mineraria
.
L'azienda ha raccolto i fondi attraverso un round di Serie B
che valuta l'azienda a 360 milioni di dollari
, secondo l'amministratore delegato Nick Myers
. Phoenix ha anche firmato un memorandum d'intesa con Traxys
per lavorare a un accordo di prelievo per i metalli di terre rare
, ha affermato l'Ad.
La raccolta di capitali avviene in un momento in cui gli Stati Uniti intensificano gli sforzi per costruire una filiera di approvvigionamento di minerali essenziali indipendente dalla Cina. Secondo un rapporto di ottobre dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, la Cina controlla circa il 60% della produzione mondiale di terre rare e oltre il 90% della capacità di raffinazione globale.
Myers ha affermato che Phoenix utilizzerà i fondi per espandere i propri impianti, estrarre più tipi di terre rare e assumere dirigenti, tra cui un direttore finanziario.
Traxys, uno dei maggiori trader di metalli di nicchia come le terre rare, ha recentemente firmato un accordo per gestire gli acquisti di materie prime per l'iniziativa di stoccaggio Project Vault da 12 miliardi di dollari della Casa Bianca
.(Foto: Dominik Vanyi su Unsplash)