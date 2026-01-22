Milano 13:17
44.951 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:17
10.167 +0,29%
Francoforte 13:17
24.853 +1,19%

Londra: performance negativa per Endeavour Mining

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che tratta con una perdita del 2,29%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Endeavour Mining è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42,22 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 41,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 42,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```