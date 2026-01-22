Londra: performance negativa per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che tratta con una perdita del 2,29%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Endeavour Mining
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42,22 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 41,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 42,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)