Milano 11:37
45.093 +0,33%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:37
9.974 +0,43%
Francoforte 11:37
24.497 +0,03%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,06%)

Ibex 35 prende il via a 17.297,8 Euro

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto -0,06%, a quota 17.297,8 in apertura.
