Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:52
25.553 +0,89%
Dow Jones 19:52
49.511 +0,88%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: amplia l'ascesa Kinder Morgan

Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa Kinder Morgan
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nel trasporto e stoccaggio di petrolio e gas, che tratta in rialzo del 5,04%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kinder Morgan rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Kinder Morgan è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,42 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```