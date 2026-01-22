New York: amplia l'ascesa Kinder Morgan

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nel trasporto e stoccaggio di petrolio e gas
, che tratta in rialzo del 5,04%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kinder Morgan
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Kinder Morgan
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,42 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)