New York: nuovo spunto rialzista per 3M

(Teleborsa) - Avanza il colosso industriale
, che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di 3M
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario del gigante della manifattura
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 157,2 USD. Prima resistenza a 161,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 154,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)