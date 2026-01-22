New York: nuovo spunto rialzista per 3M

colosso industriale

Dow Jones

3M

indice americano

gigante della manifattura

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 157,2 USD. Prima resistenza a 161,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 154,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)