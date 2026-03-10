Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:26
24.977 +0,04%
Dow Jones 20:26
47.764 +0,05%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: risultato positivo per 3M

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per 3M
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso industriale, con una variazione percentuale del 2,33%.
Condividi
```