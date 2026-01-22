Piazza Affari: balza in avanti Pirelli

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici
, che tratta in utile del 2,74% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pirelli
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,518 Euro. Primo supporto visto a 6,362. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,272.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)