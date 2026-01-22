Milano 13:20
44.942 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:20
10.168 +0,30%
Francoforte 13:20
24.845 +1,16%

Piazza Affari: balza in avanti Pirelli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Pirelli
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, che tratta in utile del 2,74% sui valori precedenti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pirelli. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,518 Euro. Primo supporto visto a 6,362. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,272.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```