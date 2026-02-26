Piazza Affari: risultato positivo per Pirelli

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici
, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pirelli
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico dell'azienda milanese
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,653 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,331. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,975.
