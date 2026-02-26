Piazza Affari: risultato positivo per Pirelli

gruppo attivo nella produzione di pneumatici

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,653 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,331. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,975.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)