Milano 13:49
47.288 +0,25%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:49
10.827 +0,19%
Francoforte 13:49
25.280 +0,41%

Piazza Affari: risultato positivo per Pirelli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pirelli rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico dell'azienda milanese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,653 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,331. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,975.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
