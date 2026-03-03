Milano 17:28
Perde Pirelli sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, che passa di mano in perdita del 4,61%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Pirelli subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico dell'azienda milanese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,813 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,119. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,707.

