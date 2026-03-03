Perde Pirelli sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici
, che passa di mano in perdita del 4,61%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di Pirelli
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico dell'azienda milanese
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,813 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,119. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,707.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)