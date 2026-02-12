Milano 10:18
46.839 +0,70%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:18
10.517 +0,43%
Francoforte 10:18
25.193 +1,35%

Piazza Affari: scambi in positivo per Pirelli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Pirelli
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,92%.

L'andamento di Pirelli nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda milanese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pirelli evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,542 Euro. Primo supporto a 6,418. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```