Piazza Affari: scambi in positivo per Pirelli

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nella produzione di pneumatici
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,92%.
L'andamento di Pirelli
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda milanese
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pirelli
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,542 Euro. Primo supporto a 6,418. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)