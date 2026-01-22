PLATINUM del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Giornata decisamente positiva per il metallo bianco-argenteo che ha chiuso la seduta in rialzo a 2.499,5.
Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2.557,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2.383,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2.731,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)