Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Borsa: Tokyo avanza dello 0,23% alle 07:20

Il Nikkei 225 scambia a 53.812,22 punti

Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,23%, con 53.812,22 punti alle 07:20.
