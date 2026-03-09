Milano 17:35
Francoforte: Renk in forte calo

(Teleborsa) - Pressione su Renk, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,68%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Renk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 52,53 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 54,22. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 51,95.

