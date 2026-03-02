Milano 17:04
46.163 -2,22%
Nasdaq 17:04
24.869 -0,37%
Dow Jones 17:04
48.845 -0,27%
Londra 17:04
10.778 -1,22%
Francoforte 17:03
24.650 -2,51%

A Francoforte corre Renk

(Teleborsa) - Effervescente Renk, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,52%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Renk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,94 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 61,57. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 57,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
