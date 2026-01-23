New York: balza in avanti Gilead Sciences

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società biofarmaceutica americana
, con una variazione percentuale del 3,76%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gilead Sciences
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Gilead Sciences
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 137,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 132,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 142,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)