New York: balza in avanti Gilead Sciences

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società biofarmaceutica americana, con una variazione percentuale del 3,76%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gilead Sciences rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Gilead Sciences è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 137,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 132,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 142,9.

