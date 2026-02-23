In rally Arcellx dopo l'accordo per l'acquisizione da parte di Gilead Sciences per 7,8 miliardi di dollari

Arcellx

Gilead Sciences

(Teleborsa) -è balzata del 78% nel pre-market dopo che, in calo dell'1,2%, ha dichiarato chelo sviluppatore di terapie oncologiche per unIn una nota, Gilead Sciences ha fatto sapere lunedì di aver stipulato un, peral closing e un, che rappresenta un equity value implicito di 7,8 miliardi di dollari pagabile al closing.Arcellx è un'focalizzata sullo sviluppo di unae innovative per pazienti affetti da cancro e altre malattie incurabili., un'azienda di Gilead, ecollaborano attivamente per lo sviluppo e la commercializzazione congiunti del, una terapia sperimentale con cellule CAR-T mirate al BCMA per pazienti con mieloma multiplo. Negli studi clinici finora condotti, anito-cel ha dimostratocon un, affrontando le principali sfide associate alle attuali terapie con cellule CAR-T nel mieloma multiplo.L'acquisizione è statae si prevede che si, subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'offerta di un numero di azioni ordinarie di Arcellx che, sommato alle azioni già possedute da Gilead, equivalga almeno alla maggioranza delle azioni Arcellx allora in circolazione, il conseguimento delle approvazioni regolamentari e delle altre consuete condizioni di offerta.Gilead detiene attualmente circa l'In base all'stipulato in relazione alla transazione, unaavvierà un'che Gilead non detiene già, al prezzo di, che rappresenta unrispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni di Arcellx a 30 giorni al 20 febbraio 2026, più un(contingent value right - CVR)che dà diritto al titolare di ricevereper CVR al raggiungimento diSe l'offerta pubblica di acquisto verrà completata con successo, Gilead acquisirà tutte le azioni rimanenti di Arcellx non offerte nell'offerta attraverso unaper lo stesso corrispettivo pagato nell'offerta pubblica di acquisto.Dopo l'di anito-cel da parte dellasi prevede che lae negli anni successivi.