In rally Arcellx dopo l'accordo per l'acquisizione da parte di Gilead Sciences per 7,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Arcellx
è balzata del 78% nel pre-market dopo che Gilead Sciences
, in calo dell'1,2%, ha dichiarato che acquisirà
lo sviluppatore di terapie oncologiche per un equity value implicito di 7,8 miliardi di dollari
.
In una nota, Gilead Sciences ha fatto sapere lunedì di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Arcellx
, per 115 dollari per azione in contanti
al closing e un diritto di valore condizionato di 5 dollari per azione
, che rappresenta un equity value implicito di 7,8 miliardi di dollari pagabile al closing.
Arcellx è un'azienda biotecnologica
focalizzata sullo sviluppo di una nuova classe di immunoterapi
e innovative per pazienti affetti da cancro e altre malattie incurabili.Kite
, un'azienda di Gilead, e Arcellx
collaborano attivamente per lo sviluppo e la commercializzazione congiunti del principale candidato della pipeline di Arcellx, anitocabtagene autoleucel (anito-cel)
, una terapia sperimentale con cellule CAR-T mirate al BCMA per pazienti con mieloma multiplo. Negli studi clinici finora condotti, anito-cel ha dimostrato risposte profonde e durature
con un profilo di sicurezza prevedibile e gestibile
, affrontando le principali sfide associate alle attuali terapie con cellule CAR-T nel mieloma multiplo.
L'acquisizione è stata approvata dai Cda di entrambe le società
e si prevede che si concluda nel secondo trimestre del 2026
, subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'offerta di un numero di azioni ordinarie di Arcellx che, sommato alle azioni già possedute da Gilead, equivalga almeno alla maggioranza delle azioni Arcellx allora in circolazione, il conseguimento delle approvazioni regolamentari e delle altre consuete condizioni di offerta.
Gilead detiene attualmente circa l'11,5% delle azioni ordinarie in circolazione di Arcellx
.
In base all'accordo di fusione
stipulato in relazione alla transazione, una consociata interamente controllata da Gilead
avvierà un'offerta pubblica di acquisto per acquisire tutte le azioni ordinarie di Arcellx in circolazione
che Gilead non detiene già, al prezzo di 115 dollari per azione in contanti
, che rappresenta un premio del 68%
rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni di Arcellx a 30 giorni al 20 febbraio 2026, più un diritto di valore contingente
(contingent value right - CVR) non trasferibile
che dà diritto al titolare di ricevere ulteriori 5 dollari
per CVR al raggiungimento di vendite nette globali cumulative di anito-cel di almeno 6 miliardi di dollari dal lancio alla fine del 2029
.
Se l'offerta pubblica di acquisto verrà completata con successo, Gilead acquisirà tutte le azioni rimanenti di Arcellx non offerte nell'offerta attraverso una fusione in seconda fase
per lo stesso corrispettivo pagato nell'offerta pubblica di acquisto.
Dopo l'approvazione
di anito-cel da parte della FDA
si prevede che la transazione proposta aumenterà l'utile per azione nel 2028
e negli anni successivi.