Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:54
24.942 -0,37%
Dow Jones 17:54
48.939 -1,13%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

New York: andamento rialzista per Gilead Sciences

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società biofarmaceutica americana, in guadagno del 3,14% sui valori precedenti.

L'andamento di Gilead Sciences nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 150,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 144,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 141,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
