New York: andamento rialzista per Gilead Sciences

società biofarmaceutica americana

Gilead Sciences

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 3,14% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 150,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 144,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 141,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)