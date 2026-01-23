New York: vendite diffuse su United Rentals

(Teleborsa) - Ribasso per la società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera
, che passa di mano in perdita del 3,87%.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'S&P-500
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 941,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 907,6. L'equilibrata forza rialzista di United Rentals
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 975,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)