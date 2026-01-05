Milano 5-gen
New York: si muove a passi da gigante United Rentals

(Teleborsa) - Brilla la società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera, che passa di mano con un aumento del 6,49%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Rentals rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di United Rentals è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 915,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 871,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 959,5.

