Milano 12:32
44.909 -0,40%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 12:32
10.161 +0,11%
Francoforte 12:32
24.904 +0,19%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Campari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore beverage, che passa di mano con un calo del 2,09%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Campari più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la società famosa per il suo bitter alcolico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,061 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,933. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,189.

