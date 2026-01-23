Piazza Affari: si concentrano le vendite su Campari

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore beverage
, che passa di mano con un calo del 2,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Campari
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la società famosa per il suo bitter alcolico
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,061 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,933. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,189.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)