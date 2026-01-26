Milano 17:20
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio

Brillante rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,83%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 66,97, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 64,67. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 69,26.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
