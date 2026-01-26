Milano 17:29
Francoforte: giornata depressa per Hensoldt

(Teleborsa) - Sottotono Hensoldt, che passa di mano con un calo del 3,31%.

La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Hensoldt. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 87,93 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 82,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 80,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
