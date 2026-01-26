Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:30
25.776 +0,67%
Dow Jones 17:30
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Migliori e peggiori, Energia
Francoforte: movimento negativo per Fuchs Petrol
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società petrolifera tedesca, che presenta una flessione del 2,85% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Fuchs Petrol rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Fuchs Petrol classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,79 Euro e primo supporto individuato a 37,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
