Milano 14:43
46.003 +0,34%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:43
10.109 +1,05%
Francoforte 14:43
24.949 +0,32%

Francoforte: performance negativa per Fuchs Petrol

Migliori e peggiori, Energia
(Teleborsa) - Rosso per la società petrolifera tedesca, che sta segnando un calo del 2,18%.

Lo scenario su base settimanale di Fuchs Petrol rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 38,21 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 37,39. L'equilibrata forza rialzista di Fuchs Petrol è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 39,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
