Francoforte: performance negativa per Fuchs Petrol

(Teleborsa) - Rosso per la società petrolifera tedesca
, che sta segnando un calo del 2,18%.
Lo scenario su base settimanale di Fuchs Petrol
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 38,21 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 37,39. L'equilibrata forza rialzista di Fuchs Petrol
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 39,03.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)