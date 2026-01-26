Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:31
25.785 +0,70%
Dow Jones 17:31
49.257 +0,32%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Bayer
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimico-farmaceutica, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bayer più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di farmaci rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,83. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
