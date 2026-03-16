Francoforte: andamento rialzista per Bayer

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimico-farmaceutica , che avanza bene del 2,47%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci rispetto all'indice.





Si indebolisce il quadro tecnico di Bayer , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 39,26 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 39,82. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 38,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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