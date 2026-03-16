Francoforte: andamento rialzista per Bayer
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimico-farmaceutica, che avanza bene del 2,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci rispetto all'indice.
Si indebolisce il quadro tecnico di Bayer, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 39,26 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 39,82. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 38,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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