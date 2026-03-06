Francoforte: andamento negativo per Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

produttore tedesco di farmaci

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,92%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 36,74 Euro. Prima resistenza a 37,61. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 36,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)