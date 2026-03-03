Milano 10:44
Francoforte: scambi negativi per Bayer

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimico-farmaceutica, che passa di mano con un calo del 3,72%.

Lo scenario su base settimanale di Bayer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del produttore tedesco di farmaci suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 38,79 Euro con tetto rappresentato dall'area 39,59. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 38,47.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
