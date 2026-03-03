Francoforte: scambi negativi per Bayer

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimico-farmaceutica
, che passa di mano con un calo del 3,72%.
Lo scenario su base settimanale di Bayer
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del produttore tedesco di farmaci
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 38,79 Euro con tetto rappresentato dall'area 39,59. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 38,47.
