Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:34
25.775 +0,66%
Dow Jones 17:34
49.250 +0,31%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Londra: movimento negativo per Auto Trader Group

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, con un ribasso dell'1,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Auto Trader Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,649 sterline. Supporto a 5,537. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,761.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```