Londra: movimento negativo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, con un ribasso dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Auto Trader Group
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,649 sterline. Supporto a 5,537. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,761.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)