Milano 11:05
45.699 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:05
10.522 +0,46%
Francoforte 11:05
24.859 +0,23%

Londra: movimento negativo per Weir Group

Londra: movimento negativo per Weir Group
Rosso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che sta segnando un calo del 2,34%.
