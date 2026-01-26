Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:35
25.772 +0,65%
Dow Jones 17:35
49.256 +0,32%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:35
24.930 +0,12%

Londra: si concentrano le vendite su Experian

Migliori e peggiori
Londra: si concentrano le vendite su Experian
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, in flessione del 3,27% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Experian, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 28,92 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 28,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```