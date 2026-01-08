Londra: giornata depressa per Experian

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, con una flessione del 2,25%.
L'andamento di Experian
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Experian
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 33,92 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 33,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 34,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)