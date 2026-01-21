Milano 10:48
44.378 -0,75%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:48
10.122 -0,05%
Francoforte 10:47
24.573 -0,53%

Londra: brusca correzione per Experian
A picco la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che presenta un pessimo -5,21%.
