Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:35
25.772 +0,65%
Dow Jones 17:35
49.256 +0,32%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:35
24.930 +0,12%

Madrid: andamento rialzista per Unicaja Banco

Avanza l'istituto finanziario con sede in Spagna, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.
