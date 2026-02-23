Milano 9:49
Madrid: nuovo spunto rialzista per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto finanziario con sede in Spagna, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unicaja Banco rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Unicaja Banco ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,786 Euro. Supporto a 2,75. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,822.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
