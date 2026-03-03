Madrid: prevalgono le vendite su Unicaja Banco

(Teleborsa) - Ribasso per l'istituto finanziario con sede in Spagna
, che tratta in perdita del 5,09% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unicaja Banco
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Unicaja Banco
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,418 Euro. Prima resistenza a 2,54. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,374.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)