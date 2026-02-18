Madrid: andamento sostenuto per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Avanza l'istituto finanziario con sede in Spagna
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.
Lo scenario su base settimanale di Unicaja Banco
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Unicaja Banco
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,666 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,706. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,644.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)