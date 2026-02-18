Milano 15:21
46.286 +1,14%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:21
10.684 +1,21%
Francoforte 15:20
25.129 +0,52%

Madrid: andamento sostenuto per Unicaja Banco

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'istituto finanziario con sede in Spagna, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.

Lo scenario su base settimanale di Unicaja Banco rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Unicaja Banco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,666 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,706. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,644.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
