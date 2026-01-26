Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:36
25.771 +0,65%
Dow Jones 17:36
49.252 +0,31%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

New York: allunga il passo Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
Brillante rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,76%.
