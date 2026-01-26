Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

New York: brillante l'andamento di Amphenol

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che avanza bene del 3,31%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amphenol rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Amphenol. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amphenol evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 158 USD. Primo supporto a 152. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 148.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
