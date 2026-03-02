New York: prevalgono le vendite su Amphenol

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica
, che soffre con un calo del 6,56%.
Lo scenario su base settimanale di Amphenol
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Amphenol
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 134,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 140,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 131,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)