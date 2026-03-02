Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

New York: prevalgono le vendite su Amphenol

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che soffre con un calo del 6,56%.

Lo scenario su base settimanale di Amphenol rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Amphenol mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 134,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 140,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 131,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
