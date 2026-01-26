New York: rosso per United Health

(Teleborsa) - Rosso per la big delle assicurazioni sanitarie
, che sta segnando un calo dell'1,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Health
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'assicuratore sanitario
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 353,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 346,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 361,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)