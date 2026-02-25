New York: andamento sostenuto per United Health

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big delle assicurazioni sanitarie
, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.
L'andamento di United Health
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario dell'assicuratore sanitario
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 277,3 USD. Prima resistenza a 282. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 274,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)