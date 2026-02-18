Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:14
25.020 +1,29%
Dow Jones 18:14
49.845 +0,63%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Oro: 4.976,75 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.976,75 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.976,75 dollari l'oncia (+2%) alle 15:40.
Condividi
```