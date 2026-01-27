Analisi Tecnica: indice DAX del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Giornata fiacca per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.
L'andamento di breve periodo del DAX mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 25.057,1 e supporto a 24.685. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 25.429,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)