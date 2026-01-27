Milano 11:04
45.082 +0,29%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:05
10.189 +0,39%
Francoforte 11:04
24.911 -0,09%

Analisi Tecnica: indice DAX del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Giornata fiacca per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.

L'andamento di breve periodo del DAX mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 25.057,1 e supporto a 24.685. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 25.429,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
